Lazio, Sarri: «Il terreno di gioco ci ha agevolato»

Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro l’Atalanta: «Quando la squadra sa quello che deve fare inutile urlare»

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria della Lazio sull’Atalanta su DAZN. Di seguito le sue parole.

PARTITA- «Devo fare i complimenti all’Atalanta per il terreno di gioco, un terreno straordinario che ci ha agevolato. La squadra ha fatto una buona partita, penso che l’Atalanta non sia stata pericolosa per merito nostro. Temevamo questa gara, giocare con loro è difficile per tutti. Siamo soddisfatti ma appena torniamo a casa dobbiamo pensare a giovedì. Poche urla? Avevo paura di Orsato (ride, ndr). Quando la squadra sa quello che deve fare inutile urlare. Stando insieme da più di un anno è chiaro che le cose ci vengono più facili rispetto allo scorso anno».

SENZA IMMOBILE- «Per forza di cose, senza Immobile abbiamo caratteristiche diverse. Gli volevamo dare pochi punti di riferimento. Sicuramente se loro fanno partite con questa determinazione ci agevola nel non prendere gol. Atteggiamento da squadra che vuole stare dentro la partita e non subire con facilità come lo scorso anno».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM