Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Genoa. Ecco le sue parole

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

ANDAMENTO IN CAMPIONATO – «Questa è una squadra con un buon livello di applicazione. Il nostro campionato è chiaro: l’Europa League ci sta tritando. La media punti dopo le gare europee crolla ed è colpa nostra. Non riusciamo a gestire il doppio impegno, è il nostro limite attuale ed è la differenza fra una squadra forte e una squadra che ancora non lo è. A volte dovremmo portare a casa un pareggio o una vittoria immeritata, ma non ci riusciamo. Questo limite pesa tanto».

OBIETTIVO PER IL FUTURO – «L’obiettivo è di costruire una squadra giovane destinata a crescere nel tempo attraverso un percorso. Secondo noi è la strada più percorribile nella nostra dimensione».

PROSSIME DUE GARE – «Mi aspetto che le prossime due gare si giochino perché abbiamo perso delle gare senza giocarle. Noi dobbiamo cercare di toglierci i difetti che abbiamo mostrato finora, poi la classifica diventa una diretta conseguenza. Mi aspetto un grande livello di determinazione per tutti i 90 minuti».

CLASSIFICA E OBIETTIVO STAGIONALE – «Non guardo la classifica, non so nemmeno come siamo. La Lazio ha fatto la Champions una sola volta in un momento storico in cui non c’erano Milan e Inter. Adesso se rapporti a quello che è successo negli ultimi due anni la situazione è più complicata. Nella testa dei calciatori ci deve essere solo la voglia di eliminare i difetti mostrati finora, nient’altro».

FULCRO DEL PROGETTO – «Penso che a Napoli mi sentivo come ora, il fulcro ero io proprio come sta succedendo qui. Per questo ho detto che qui sto bene e ci vorrei rimanere».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24