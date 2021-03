Lazio, Scarpa d’oro a Immobile: «Punto più alto della mia carriera» – VIDEO

Ciro Immobile ha parlato a margine della cerimonia al Campidoglio in cui ha ricevuto la Scarpa d’oro

Al termine della cerimonia di premiazione per la Scarpa d’oro, Ciro Immobile si è fermato a rispondere ad alcune domande da parte dei giornalisti.

SULLA PREMIAZIONE – «È il punto più alto della mia carriera, quando vedo questo premio mi viene ancora di più la voglia di raggiungere altro, magari insieme ai miei compagni. Loro mi hanno messo nelle migliori condizioni di poter vincere questo premio».

OLTRE I GOL – «Ho sempre detto dal primo giorno che sono arrivato che quando indosso la maglia della mia squadra per me è come avere una seconda pelle. In tutti questi anni ho sempre dimostrato di uscire dal campo con la maglia sudata. Ho fatto tantissimi gol e questo è quello che resta nella storia ma voglio che la gente si ricordi di me anche per quello che sono fuori dal campo».