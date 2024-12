Lazio, la scelta di Baroni su Dia e Tavares contro il Napoli

L’allenatore dei capitolini in vista della sfida con il Napoli vorrà ripetere la prestazione di Coppa Italia

È stata una grande Lazio quella vista contro il Napoli in Coppa Italia, ma in campionato sarà diversa. Conte stravolgerà l’undici titolare, inserendo i titolatissimi: da Buongiorno a Lukaku, passando per Kvaratskhelia e Lobotka.

I biancocelesti non staranno a guardare, anzi. Baroni avrebbe addirittura deciso di lanciare sia Nuno Tavares che Dia. L’esterno ex Arsenal è reduce da una lesione muscolare, ma l’allenatore della Lazio vuole puntarci da subito. Stesso discorso per Dia, recuperato dopo la distorsione alla caviglia.