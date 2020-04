Lazio, senti Berisha: «Tornare? No, sto bene in Bundesliga»

Valon Berisha ha parlato a Express di non voler tornare alla Lazio perchè si trova benissimo in Bundesliga. Le sue parole

Valon Berisha non vuole tornare alla Lazio e lo dice a chiare lettere a Express. Queste le parole del giocatore del Fortuna Dusseldorf.

LAZIO – «Ora sto bene qui con il Fortuna Dusseldorf, la squadra ha la giusta mentalità e il potenziale giusto. In più a Bundesliga è attraente. Abbiamo buone possibilità di rimanere in Bundesliga, siamo forti. Quando ricominceremo, dobbiamo dare subito il massimo. Ci aspettano nove finali, serve prepararsi al meglio. Giocare senza pubblico poi, sarà dura. I nostri tifosi ci spingono sempre in modo fantastico».