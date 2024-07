Lazio-Triestina 1-1, segna Guendouzi, autogol Lazzari: problemi per Romagnoli?

Ultima amichevole per la Lazio dal ritiro di Auronzo di Cadore contro la Triestina: pareggio per 1-1, a segno Guendouzi

La Lazio ha concluso il suo trittico di amichevoli dal ritiro di Auronzo di Cadore contro la Triestina, pareggiando per 1-1. Gol che arriva nel primo tempo e porta la firma di Guendouzi su calcio di rigore. Nel finale arriva il pareggio della squadra friulana con l’autogol fortuito di Lazzari sul tiro del finlandese Vertainen.

In casa biancoceleste da monitorare anche le condizioni di Romagnoli, che nel finale del primo tempo ha accusato alcuni dolori fisici e per non rischiare ha chiesto il cambio per Casale.

