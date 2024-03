Lazio Udinese, ultras contro Lotito: «Non meriti rispetto»

Lazio Udinese, polemica degli ultras biancocelesti contro Lotito. Striscioni estremi nella serata della sfida con i bianconeri

Prima della sfida tra Lazio e Udinese c’è stata una polemica tra gli ultras biancocelesti e i bianconeri.

In tribuna Tevere i tifosi hanno esposto tutti gli striscioni a testa in giù, a seguito del comunicato uscito oggi per i fatti di Monaco di Baviera. Un match che, anche dall’atmosfera, si fa sempre più importante per la Lazio, con la Nord che ha poi esposto lo striscione: «Una società che non difende i propri tifosi non merita rispetto».