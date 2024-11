Voti Lazio Porto, Top e Flop: Pedro campione senza età, Tchaouna cala alla distanza

Lazio, ecco chi ha stupito di più sulla sfida d’Europa League contro il Porto. TOP e FLOP del match dell’Olimpico

La Lazio è sola in testa in Europa League e non fa altro che vincere. Anche ieri ha piegato nel finale 2-1 il Porto, conquistando 3 punti con una magia di Pedro. Il Top della gara non può che essere lui, il Flop è un compagno d’attacco. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport, con apprezzamento anche all’allenatore biancoceleste.

BARONI – voto 7: «Aveva chiesto una prova di personalità nell’affrontare l’esame Porto. La sua Lazio sa soffrire e premiarsi con la nona vittoria in dieci gare».

PEDRO – voto 7,5: «Un’altra perla da campione senza età. Il colpo vincente sui titoli di coda. Trequartista, ala e anche difensore. Suo il corner dell’1-0».

TCHAOUNA – voto 5: «Torna titolare in Coppa. Sfodera subito una verticalizzazione pericolosa. Però, alla distanza non mostra di reggere il passo che serve».