Sky vs. Lazio? Nella pubblicità sui giornali, manca qualcuno… – FOTO

La nuova pubblicità cartacea degli abbonamenti Sky desta l’ilarità dei tifosi romanisti (e la furia di quelli biancocelesti): tra le big della Serie A raffigurate… manca la Lazio

Non è un dejavu, ma ci va comunque molto vicino: i tifosi della Lazio nuovamente inferociti con Sky. Di mezzo, pure questa volta, la pubblicità. L’ultima campagna abbonamenti dell’emittente satellitare – per essere più precisi – a mezzo stampa, che non cita minimamente i biancocelesti tra le altre big (e non solo) del campionato. Il riferimento è all’immagine disegnata a corredo dello spot cartaceo che sponsorizza le partite di Serie A che quest’anno Sky trasmetterà sulle proprie frequenze: tantissimi tifosi comodamente seduti sul divano a bordocampo (facendo il verso alla pubblicità televisiva di questi giorni che ha per protagonisti alcuni giornalisti e personaggi Sky in carne ed ossa). Sembrano esserci tutti o quasi. Di sicuro ci sono, in prima fila e in bella mostra, tutti i tifosi con indosso la maglia – con tanto di logo – delle big del nostro campionato. Di tifosi laziali però, nessuna traccia.

Insomma, la Lazio non viene minimamente citata nella nuova pubblicità di Sky sui giornali ed il particolare, fatto notare più che altro con ilarità dai tifosi romanisti (loro sì citati, e pure più volte), ovviamente inizia in queste ore ad essere riproposto anche sui social. Ci saranno reazioni piccate biancocelesti – ne siamo sicuri – come quelle volta che in uno spot televisivo, sempre di Sky, alcuni giornalisti si soffermavano a guardare più quadri (citazione della serie tv The Young Pope) raffiguranti i giocatori delle varie squadre di Serie A, poco prima di spaventarsi improvvisamente davanti a quello di Ciro Immobile crollato per terra (non si sa bene per quale ragione). Già allora i supporters laziali non la presero per nulla bene imbastendo una mezza crociata nei confronti dell’emittente di Rupert Murdoch. Ed ora?