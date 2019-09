Lazio, Wallace lascia la Capitale e va in Portogallo. Lo attende il Braga: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni

Si muove il mercato in uscita per la Lazio. A salutare è il difensore Wallace, pronto a trasferirsi in Portogallo. Ad attenderlo il Braga pronto ad acquisirlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Il brasiliano lascia la Capitale dopo tre anni. Approdato in biancoceleste nel 2016, è stato protagonista in campo 54 presenze.