Lazio, Zaccagni: «Il mister ci chiede equilibrio, siamo pronti»

Il centrocampista della Lazio Zaccagni ha parlato prima della partita contro la Salernitana

Mattia Zaccagni ha parlato nel pre partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

LE PAROLE – «Oggi dobbiamo scendere in campo concentrati per vincere e per portare a casa i tre punti. Il mister ci chiede equilibrio, vuole la giusta sintesi tra la partita con l’Empoli e quella contro l’Inter. Raramente abbiamo avuto una settimana per preparare una sfida. Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente per questa sfida, siamo pronti».

