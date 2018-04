Spal, Semplici sponsorizza Lazzari: «Andrà in una big»

La Spal pareggia a Firenze con la Fiorentina e Manuel Lazzari gioca una partita da campione: Leonardo Semplici se lo gode, ma ancora per poco

La Spal ottiene un punto fondamentale per la corsa salvezza. Pareggia a Firenze contro la Fiorentina zero a zero e si stacca di un punto dal Crotone terzultimo. Leonardo Semplici esce imbattuto da Firenze, ovvero casa sua, dato che è tifoso viola e ha allenato la Primavera dei toscani. Ora invece allena Manuel Lazzari, uno dei giocatori più in forma in Serie A in questo momento. Il laterale destro ha giocato una partita da mezzofondista, ha corso in su e in giù e ha fatto bene tutte e due le fasi. Il calciomercato si avvicina, il terzino sarà protagonista.

Lo voleva l’Inter, si era parlato di Juventus per lui e anche la Fiorentina non lo disdegna. Semplici se lo gode, ma sa che potrà farlo ancora per poco. «Lazzari è un ragazzo che viene dai dilettanti, ogni anno si conferma e migliora sotto tanti aspetti. Entro due anni farà di sicuro parte di una grande squadra, così come Meret che per me sarà un portiere da Nazionale» è quanto ha detto mister Semplici a Sky Sport alla fine del match.