Lecce, Banda: «Sto meglio. Ci salveremo al 100%»

Lameck Banda, esterno offensivo del Lecce di Gotti, ha parlato di come sta e delle possibilità dei giallorossi di salvarsi

Lameck Banda, attaccante del Lecce, ha parlato da Telerama per approfondire i temi sulla sua condizione fisica e la salvezza.

CONDIZIONI – «Adesso sto meglio. Purtroppo, durante la partita col Milan ho avuto un leggero problema alla caviglia, la sinistra in particolare, ed ho svolto delle terapie. Sto lavorando per esserci sabato. Adesso le cose vanno meglio. Penso che abbia influito un po’ tutto, sia gli allenamenti che le partite, così come i voli a lunga distanza. Tutto questo ha influito anche a livello fisico. Ho risentito gli sforzi di quella competizione»

SALVEZZA – «Credo che sia una partita molto difficile. Sicuramente noi dobbiamo lavorare e dare il cento per cento, ma in realtà guardiamo poco le altre squadre. Pensiamo a far bene noi stessi, ma siamo consapevoli che non è una partita da sottovalutare. Ci salveremo, al 100% resteremo in Serie A»