Lecce Baschirotto: «Con Gotti è scattato qualcosa»

Le parole di Federico Baschirotto, difensore del Lecce, sulla lotta salvezza e l’arrivo di Gotti sulla panchina dei salentini

Federico Baschirotto, con l’arrivo di Gotti sulla panchina del Lecce, ha ritrovato maggiore centralità nella difesa salentina, che ora con 35 punti aspira ad una salvezza anticipata. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

COSA RAPPRESENTA IL LECCE PER LUI – «Il Lecce per me rappresenta il sogno che s’è realizzato, l’opportunità della Serie A. Qui si respira calcio, ho ricevuto subito un’accoglienza fantastica. C’è calore ed è bello essere fermati e ricevere l’entusiasmo dei bambini. Vuol dire che anche io ho trasmesso qualcosa».

ARRIVO GOTTI – «E’ scattato qualcosa a livello mentale. Stiamo sicuramente più attenti, c’è un lavoro di squadra dietro. Curiamo tutti quanti il minimo particolare, lavoriamo duro e continuiamo a giocare per vincere ogni partita. Non guardo i punti che mancano al traguardo salvezza. Gotti ci ha fatto capire da subito che credeva in noi, che vedeva qualcosa di grande e questo ha fatto crescere la nostra autostima».

COMPAGNI ED EX COMPAGNI – «Umtiti mi ha insegnato il mestiere, Pongracic la voglia di dimostrare che mi è servita per crescere. Sono migliorato, mi sento più sicuro, gestisco meglio i palloni e vengo fuori palla al piede».