Lecce, Baschirotto elogia Sticchi Damiani: «É un valore aggiunto per noi, dobbiamo solo ringraziare»

Le parole di Federico Baschirotto, difensore del Lecce, sull’apporto del presidente Sticchi Damiani: «É sempre vicino a noi»

Federico Baschirotto, in una lunga intervista ad Antenna Sud, ha parlato dell’apporto del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani alla squadra. Di seguito le sue parole.

STICCHI DAMIANI – «Si immedesima, tifa Lecce, capisce le esigenze della società, dei tifosi, dei giocatori. È dentro, è partecipe ed è un valore aggiunto. Il calcio ora va nella direzione di vendere a stranieri che hanno più soldi per investire di più, ma mi auguro il Lecce abbia sempre una figura del posto, quello che sta facendo Sticchi Damiani è incredibile, dobbiamo solo ringraziarlo, rimarrà nella storia. È bello avere un certo rapporto con il presidente, questo ti dà qualcosa in più, cena con noi prima delle partite, è presente».

ROMA – «Loro avranno una pressione maggiore, devono vincere per forza, ma troveranno un Lecce pronto per affrontarli, vogliamo vincere, andremo lì per metterli in difficoltà e cercare i 3 punti».