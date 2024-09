Calderoni: «Lecce? Mi sono sempre sentito a CASA. Ecco cosa ho apprezzato di più in Puglia»

L’ex giocatore del Lecce Marco Calderoni ha voluto parlare così della sua avventura in Puglia. Ecco le DICHIARAZIONI

A Distinti Sud-Est, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Orizzonti Activity, ha voluto parlare l’ex giocatore del Lecce Marco Calderoni: ricordando i tempi in Salento.

«A 35 anni ho girato un po’ di città, di società, di persone ne ho viste veramente tante. La mia famiglia mi ha sempre seguito. Qui nel Salento, a Lecce, ho avuto un rapporto molto particolare con questa terra. Mi son sentito a casa. Qui abbiamo tanti amici, tante persone su cui sono sicuro di poter contare nei momenti di bisogno e quindi con la mia famiglia abbiamo deciso di stare qui. Poi adesso comunque non sono più un giovanotto, quindi non mi va di spostare tutta la famiglia, dovrei spostarmi da solo ed è difficile comunque stare lontano dalla propria famiglia. Con la mia famiglia abbiamo deciso di vivere in questa bella terra»