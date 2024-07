Lecce, Corvino CONTRO Gravina: «Ci sta DEMONIZZANDO, il fallimento dell’Italia NON è colpa nostra»

Le parole di Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, sull’eliminazione dell’Italia dagli Europei

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport delle accuse che gli sono state rivolto dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei.

ACCUSE – «Il Lecce in A ha tre giocatori che provengono dalla Primavera, e sono tre titolari. Falcone, Baschirotto, Piccoli, Gallo e Sansone sono italiani. Il Lecce non può permettersi gli italiani per i costi eccessivi. Devo difendere il nostro lavoro, la società, il territorio. Vogliamo parlare dei talenti locali?».

PROBLEMI FEDERCALCIO – «I grandi club vengono qui e fanno razzia. L’aridità del nostro calcio non deriva dalle politiche del Lecce, ma da quelle della Federcalcio e della Lega, dei club. E non da ieri. Deriva dalla mancanza di strutture, campi, centri di addestramento e dall’impreparazione degli allenatori del settore giovanile. Manca anche la volontà da parte della federcalcio di imporre percentuali dei ricavi da destinare alla formazione dei giovani».

SQUADRA PRIMAVERA CON SOLO STRANIERI – «Il mio è un grido di dolore. In tutte le trasmissioni mettono in evidenza il risultato della nostra Primavera, gli undici stranieri, come se fossimo il male assoluto, l’origine del fallimento della Nazionale. Ma stiamo scherzando? Io l’untore? Questa demonizzazione del Lecce è un insulto all’intelligenza. Io non sono l’untore e il nostro è un modello che andrebbe seguito».