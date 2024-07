Lecce, Fruchtl si PRESENTA: «Ho IMPARATO da Neuer, è il MIGLIORE al mondo. Sull’alternanza con Falcone dico QUESTO»

Le parole di Christian Fruchtl, nuovo portiere del Lecce, sul suo arrivo in giallorosso. Tutti i dettagli in merito

Christian Fruchtl, nuovo portiere del Lecce, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.

ESPERIENZA – «Voglio giocare in uno dei cinque campionati più importanti al mondo. Ho guardato molto il calcio italiano e non vedo l’ora di iniziare. Al Bayern Monaco devi partire dal basso con i piedi, è assolutamente una mia caratteristica. Ho imparato molto da Neuer, per me il migliore al mondo. Posso ancora imparare tanto, soprattutto dallo stile di gioco italiano».

FALCONE – «Siamo stati insieme 3-4 volte. È un bravo ragazzo ed un bravo portiere. Siamo un gruppo molto unito, anche con gli altri portieri. Abbiamo parlato molto durante gli allenamenti. Io e Falcone daremo il massimo per il bene del Lecce».