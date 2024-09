Lecce, Gaspar: «Obiettivi personali? Penso solo alla SALVEZZA»

Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato in vista della partita dei giallorossi contro il Parma

Il difensore del Lecce Kialonda Gaspar è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma.

PRESTAZIONI– «Bisogna lavorare tanto, si può sempre migliorare. Nelle prime due partite il risultato non è stato molto buono, ma poi c’è stata una svolta e per fortuna siamo riusciti a prendere punti con Cagliari e Torino. Adesso possiamo continuare a lavorare con serenità. La differenza tra le prime due gare e le ultime due è che prima venivamo da un precampionato e c’era un processo in corso per diventare squadra»

GOTTI – «Ogni allenatore ha il suo carattere, il suo modo di lavorare, è chiaro che ci sono differenze. Ognuno ha le proprie strategie. Il tipo di calcio varia da competizione a competizione»

DIFFICOLTÀ SERIE A – «La grinta, la forza. È sicuramente un campionato difficile»

OBIETTIVI PERSONALI – «Restare in Serie A, salvarsi al più presto. I risultati collettivi sono più importanti di quelli personali. Sono in un gruppo e quindi l’unico obiettivo è quello di squadra»

MIGLIORAMENTO – «Ci sono sempre aspetti su cui migliorare. Non voglio rispondere dettagliatamente ma c’è sempre qualcosa su cui lavorare»