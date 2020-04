Lecce, giallorossi pronti a giocarsi le loro carte per restare in Serie A

La posizione del Lecce è chiara: i salentini sperano di rientrare al più presto sui campi della Serie A per centrare l’obiettivo salvezza

Regna ancora l’incertezza intorno al destino della Serie A. La speranza del Lecce, come quella della stragrande maggioranza dei club, è tuttavia quella di ritornare il prima possibile a giocare. I salentini non hanno accantonato il sogno salvezza; anzi, intendono dimostrare al più presto di avere la stoffa per poter restare ancora nella massima serie italiana.

Il primo a credere alla permanenza in A è certamente l’allenatore dei giallorossi, Fabio Liverani, che negli scorsi giorni in una diretta Instagram aveva sottolineato quanto di buono si era visto nel girone di ritorno: «Fino allo stop siamo stati protagonisti di un percorso di una stagione all’altezza, partita dalla gara contro il Torino in cui abbiamo messo in campo il nostro concreto».

Il blocco della competizione è arrivato in un momento molto delicato per il Lecce, ovvero subito dopo le due sconfitte consecutive contro Roma (4-0 all’Olimpico) e Atalanta (7-2 al Via del Mare). Archiviate queste terrificanti batoste, i Lupi dovranno ritrovare la miglior condizione fisica ma soprattutto quella verve che ha permesso loro di raccogliere punti preziosissimi contro avversari ostici quali Inter, Torino e Napoli.