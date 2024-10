Lecce, Gotti: «Dopo Napoli spunti positivi, una cosa mi ha colpito»

Le parole di Luca Gotti, allenatore del Lecce, in vista della gara di Serie A dei giallorossi contro il Verona. Tutti i dettagli in merito

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce-Verona.

SCONTRO DIRETTO – «In questo momento del campionato è importantissima per tanti motivi per fare un salto in classifica e tirarci fuori da questa situazione di sconfitte consecutive. La classifica va guarda alla fine ma in questo momento è una gara che ha una notevole importanza sia per il Lecce sia per il Verona. Come ci arriviamo? Dovrò verificare durante la rifinitura, vedrò se abbiamo smaltito la fatica. La partita è molto diversa rispetto a Napoli. L’avversario è energico, sa essere pericoloso. Ci saranno momenti molto diversi all’interno della gara e noi dobbiamo avere solidità mentale. Inter-Juve propone un’alternanza di momenti emotivi significativa, due squadre che riescono a reagire a diversi momenti delicati nel corso dei 90 minuti».

ULTIMA SCONFITTA – «Dopo la partita con la Fiorentina la dichiarazione d’intenti mia e della squadra è stata quella di ritrovarsi subito: proporre un Lecce che sia squadra. Da questo punto di vista gli spunti di Napoli sono positivi. La strada è quella dal punto di vista dell’atteggiamento e della coesione: ingredienti fondamentali».