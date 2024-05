Lecce, Gotti: «Sicuro che D’Aversa ci ha messo tutto sé stesso»

Il tecnico del Lecce Luca Gotti ha parlato prima della gara contro l’Udinese. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Udinese, un match che i pugliesi possono prendere con tranquillità dato che la salvezza è matematica.

SALVEZZA – «Sono molto contento per tutti noi, tifosi compresi. Sono contento per Roberto D’Aversa che ha portato 25 punti alla squadra e me l’ha consegnata in zona salvezza. Questa sottolineatura ha valore perché a me è capitata la stessa cosa lo scorso anno; lo Spezia non doveva retrocedere, né come squadra né per gli appassionati. Non riuscire a portare in fondo la scorsa stagione ed essere passivo rispetto a qualcosa che finisce male, ti fa star male. Sono sicuro che D’Aversa ci ha messo tutto sé stesso»