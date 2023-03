Lecce, Hjulmand: «La convocazione? Sono felicissimo»

Il capitano del Lecce, Morten Hjulmand, ha parlato della convocazione arrivata da parte della nazionale della Danimarca

Morten Hjulmand, centrocampista e capitano del Lecce, ha commentato in conferenza stampa la convocazione arrivata da parte della Danimarca. Di seguito le sue parole.

«Ieri il ct mi ha chiamato dicendomi che sono tra i convocati: sono felicissimo. Come sto fisicamente? Mi sento meglio rispetto a prima, assolutamente. Non è facile essere capitano, ma per me è un onore: Lecce è una casa per me, sono orgoglioso. Da capitano ho il dovere di parlare con l’arbitro: non bisogna perdere la testa nei momenti concitati»