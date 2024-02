Lecce, Piccoli: «Entro e segno? Quando sono in panchina...»

Roberto Piccoli, attaccante del Lecce, ha parlato a Sportweek della sua stagione in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Entro e segno? Non può essere solo questione di fortuna? Spero e credo che non sia così. Di gol da subentrato ne ho fatti anche in Coppa Italia. Quando sono in panchina studio ogni momento della partita, soprattutto osservo i difensori avversari: come si muovono, come coprono l’area, come marcano i miei compagni, quali sono le zone dell’area dove la palla passa più spesso… Studio e memorizzo. Poi, se e quando entro in campo, fossero pure pochi minuti, provo a colpire sfruttando la loro stanchezza fisica, e dunque l’inevitabile calo di concentrazione».