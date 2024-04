Lecce, Ramadani: «Futuro? Ora voglio la salvezza, ma in estate...»

Le parole di Yiber Ramadani, centrocampista del Lecce, sulla lotta salvezza ed il futuro. Tutti i dettagli

Yiber Ramadani ha parlato in conferenza stampa del finale di stagione del Lecce, coinvolto nella lotta salvezza.

SALVEZZA – «La vittoria contro l’Empoli è stata importante perché si tratta di un avversario diretto nella corsa salvezza. Noi abbiamo vinto, tutti hanno pareggiato: la serie A è difficile. Sarà fondamentale fare punti in queste sei partite. In ogni partita proviamo a difendere la porta, non subire gol fa tanto. Partiamo con questa mentalità. Non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, mancano ancora punti. Abbiamo vinto uno scontro diretto ma manca la matematica chiaramente, bisogna lottare».

GOTTI – «Abbiamo dato il massimo per dimostrare che vogliamo fare bene e raggiungere la salvezza. Ha cambiato il modulo di partita in partita. Ora giochiamo a due a centrocampo. Siamo più compatti, abbiamo fatto tre clean sheet. Questa è una buona strada».

FUTURO – «Quando entro in campo ho grande fiducia, non ho paura di nessuno. Voglio solo fare bene e vincere la partita. Voglio raggiungere prima la salvezza e poi fare bene agli Europei».