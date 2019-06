Lecce, chi è Romario Benzar: il jolly romeno dalla Steaua

Lecce, trattativa in entrata per la squadra di Liverani: in arrivo Benzar terzino romeno dalla Steaua. Ecco la scheda del giocatore

Il Lecce è pronto ad accogliere Romario Benzar (qui i dettagli). Terzino destro, classe 1992, della Steaua Bucarest. Benzar è stato lanciato nella Liga I (la prima divisione romena) dal Viitorul con cui ha militato per tre stagioni collezionando ben 211 presenze, 10 reti e 25 assist.

Nelle ultime due stagioni, ha vestito la maglia della Steaua Bucarest. Con la squadra capitolina ha collezionato 60 presenze, un gol e 9 assist. Benzar è un terzino veloce, abile negli inserimenti e nei cross per i compagni. Può giocare da terzino o da ala sulla fascia destra, tuttavia in carriera è stato anche utilizzato in altre posizioni (centrale di centrocampo o trequartista).