Lecce, torna di moda Farias: Meluso pronto all’offensiva

Il Lecce pensa a Diego Farias per rinforzare l’attacco. Primi contatti con il Cagliari ma c’è concorrenza. Le ultime

Il Lecce ha chiuso l’accordo con il Sassuolo per Khouma Babacar e lavora anche su altri obiettivi. Secondo La Nuova Sardegna, i salentini proseguono i contatti con il Cagliari per Diego Farias.

L’attaccante di proprietà del Cagliari è in uscita, specie dopo gli ultimi rinforzi in arrivo in Sardegna. L’attaccante si prepara a cambiare maglia e Lecce sarebbe una destinazione gradita per lui. Sul giocatore anche Sassuolo e Atalanta.