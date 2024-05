Lecce Udinese, Lucca: «Non era facile fare risultato, gara positiva»

Lorenzo Lucca è intervenuto nel post gara contro il Lecce per parlare della vittoria della sua Udinese per 2-0

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha contribuito nella vittoria per 2-0 contro il Lecce grazie alla rete dell’1-0. Ecco le sue parole a Dazn.

CANNAVARO – «Voglio ringraziare mister Cannavaro che, in queste settimane di lavoro, mi sta dando tanto. Stiamo parlando di una persona con grande esperienza nel mondo del calcio che sa sempre trasmettere sicurezza e fornire i consigli giusti. A volte ci prendiamo in giro, mi dice che non avrei mai fatto determinati gol se mi avesse marcato lui. Per me era importante sbloccarmi, ma so che devo crescere tantissimo e gestire meglio la palla per agevolare il lavoro dei miei compagni»

LECCE – «Non era facile venire a fare risultato a Lecce, sentivamo il peso della posta in palio. E’ stata una prestazione positiva, un punto di partenza in vista di uno scontro diretto nel quale sarà fondamentale avere i tifosi dalla nostra parte. Giochiamo in casa e vogliamo uscire dalla lotta salvezza»