Lecce, vicino un doppio colpo dal Sassuolo: i dettagli

Il Lecce potrebbe piazzare molto presto un doppio colpo in entrata dal Sassuolo: piacciono Magnani e Babacar. Le ultime

Il Lecce ha bisogno di un rinforzo in difesa e di un rinforzo in attacco e potrebbe pescare da casa Sassuolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i salentini sono vicini all’acquisto di Giangiacomo Magnani di Babacar.

Per il difensore si tratta su una base di un prestito con diritto di riscatto ma non c’è ancora intesa sulle cifre mentre l’attaccante potrebbe arrivare alla corte di Liverani in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza in A del club leccese.