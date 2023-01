Scontri nel derby tra Vicenza e Padova in Lega Pro: un poliziotto ferito da un tifoso del Vicenza, che ha ricevuto un Daspo

Scontri a Vicenza dopo il derby pareggiato in Lega Pro contro il Padova. Scontri nella notte tra le due tifoserie.

Con l’intervento della polizia un tifoso vicentino ha ferito un agente: per lui 5 anni di Daspo con l’obbligo di firma in questura per tre anni.