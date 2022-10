Lega Pro, Vulpis «Sbarcheremo nel Metaverso entro il 2025»

Il vicepresidente vicario della terza serie italiana: «Entro i prossimi due anni assisteremo ad una rivoluzione digitale»

Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro, ha parlato ieri a Torino alla prima edizione del Festival del Metaverso. Queste le sue parole sul tema.

LE PAROLE DI VULPIS – «Entro i prossimi due anni assisteremo ad una vera e propria rivoluzione culturale/sensoriale, prima ancora che digitale. Anche la Lega Pro sarà uno degli attori principali di questo processo. Entro il 2025 sbarcheremo nel Metaverso creando un nuovo ecosistema con ben 60 canali verticali: uno per ciascuno dei nostri associati. Sarà totalmente gratuito per i nostri club e aiuterà non solo a creare una relazione più intensa con i tifosi ma genererà una serie di nuovi potenziali ricavi, da sommare alle tradizionali forme di ricavi attualmente disponibili (diritti tv, sponsor e biglietteria). Crediamo fortemente in questa rivoluzione digitale e saremo tra le leghe europee più attenti agli sviluppi futuri del Metaverso».