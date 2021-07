Lega Serie A: «Chiediamo aiuto a Draghi per far partire il campionato»

La Lega Serie A ha diramato una nota ufficiale in merito alla stagione 2021/22: novità sul calcio spezzatino

«Preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le dieci partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione, la scelta è stata quella di ritirare la proposta. I club lamentano uno stato di crisi non più sopportabile e per far partire il prossimo campionato richiedono con la massima urgenza un incontro con il Presidente del Consiglio Draghi, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e con il Sottosegretario allo Sport Vezzali. Occorre trovare soluzioni per il danno da 1,2 miliardi subito finora dai Club e discutere delle modalità per il totale ritorno del pubblico sugli spalti sin dalla prima giornata della prossima stagione in piena sicurezza».