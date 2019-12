Leicester: Maddison trascina le Foxes al secondo posto

Maddison è uno dei principali trascinatori di un Leicester strepitoso. Ha fatto la differenza anche contro il Watford

Il Leicester ha ottenuto la settima vittoria consecutiva, consolidando così il secondo posto. Contro il fanalino di coda Watford il successo è stato più difficile del previsto, con la gara che si è sbloccata solo nel secondo tempo.

Come spesso succede, James Maddison è stato di fatto la principale fonte di imprevedibilità delle Foxes. Oltre al gol del 2-0 che di fatto ha chiuso la partita, il talento inglese ha il record di passaggi chiave (3), con in più 2 dribbling riusciti e 11 cross. In una squadra in cui i terzini, Pereira e Chilwell, sono fonti creative determinanti, Maddison è la pedina che invece dà qualità tra le linee.