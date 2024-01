Leicester Sensi, raggiunta l’intesa con l’Inter: le cifre

Il Leicester e l’Inter hanno trovato l’intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Sensi alle Foxes: ecco le cifre

Stefano Sensi sempre più vicino al Leicester: a dare la conferma è Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato infatti ha confermato che le Foxes hanno raggiunto l’intesa con l’Inter sulle cifre.

Il calciatore si trasferirà a titolo definitivo per 500 mila euro, con un bonus di due milioni legati alla promozione della squadra inglese in Premier League. Un obiettivo non impossibile, anzi: la squadra di Maresca guida la classifica a 66 punti, 7 in più della prima inseguitrice Ipswich Town.