Aranguiz non prenderà parte al quarto di finale contro l’Inter. Il centrocampista cileno è stato infatti ammonito e squalificato. Non l’ha presa bene.

NON LO SAPEVA- «Non avevo idea di essere in diffida. Nessuno mi ha avvertito. Sono arrabbiato perché non potrò giocare con l’Inter lunedì. Dopo la partita mi hanno detto che ero squalificato. Se me l’avessero detto prima, forse sarei stato più attento e non avrei commesso il fallo che mi ha escluso dalla prossima partita. Sanchez? Piuttosto che affrontare Alexis, avrei voluto continuare a giocare in Coppa. Sono molto arrabbiato per questa situazione».