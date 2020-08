Il Bayer Leverkusen affronterà l’Inter ai quarti di finale di Europa League: tedeschi senza lo squalificato Aranguiz

L’Inter scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen per i quarti di finale di Europa League, che si disputeranno lunedì 10 agosto (ore 21.00) alla Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania.

Buone notizie per i nerazzurri di Antonio Conte. La formazione tedesca non avrà a disposizione il centrocampista cileno Charles Aranguiz per squalifica.