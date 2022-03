Leverkusen Atalanta, parla Gasperini: «Muriel è sempre in condizione. Stadio meraviglioso, ma abbiamo il vantaggio dell’andata»

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole.

Cosa cambierà dalla gara di andata? – «Giochiamo in questo stadio meraviglioso, il fattore campo avrà peso, ma noi abbiamo il vantaggio del risultato dell’andata».

Il momento dell’Atalanta – «Siamo in corsa per le posizioni europee in campionato e per l’Europa League. Abbiamo fatto un po’ di fatica, come tutti, ma siamo ancora dentro».

Sull’opportunità di raggiungere la qualificazione in Champions League tramite la vittoria dell’Europa League – «L’importante è che adesso dobbiamo cercare di superare il turno contro un’ottima squadra».

Sulle assenze di Wirtz e Schick – «Schick manca da diverse settimane. Mi dispiace per Wirtz, è un infortunio lungo e brutto. Ma sono sicuro che l’età favorirà il recupero».

Sulle condizioni di Muriel – «Muriel è sempre nelle migliori condizioni. Col Genoa ha avuto tre/quattro occasioni buone. In alcune partite magari concretizza di più, in altre ha più sfortuna. Ora gioca molto di più da titolare. Io sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo atteggiamento».