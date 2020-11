Leverkusen come l’Inter: duro attacco alla nazionale cilena

Rudi Voller, dirigente del Bayer Leverkusen, appoggia l’attacco dell’Inter alla nazionale cilena: le sue dichiarazioni

Rudi Voller, dirigente del Bayer Leverkusen, ha appoggiato l’Inter nella guerra a distanza contro la nazionale cilena. I tedeschi hanno dovuto rinunciare a Carles Aranguiz a seguito di un infortunio rimediato con la propria selezione.

«Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro».