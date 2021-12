Lewandowski: «Pallone d’Oro? Ho provato tristezza. Vorrei che le parole di Messi fossero sincere»

Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco, è tornato a parlare dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Le dichiarazioni

Intervistato da Kanale Sportowym, Robert Lewandowski è tornato a parlare dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2021.

DICHIARAZIONI – «Ho provato tristezza, non c’è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel Messi… Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale. Messi e il Pallone d’Oro 2020? Vorrei che le sue parole fossero sincere, non parole vuote. Tuttavia, l’idea non mi entusiasma».