L’ex arbitro Eduardo Iturralde Gonzalez: «Nel 2010 dopo una partita, Florentino Perez mi ha chiuso in uno stanzino»

Eduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente del Real Madrid

Eduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato a Cadena Ser un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente del Real Madrid.

PAROLE – «In una partita 6-1 contro il Deportivo: la partita finisce, siamo usciti dal campo e con me escono gli assistenti, c’è una persona che mi mette in una stanza e mi dice: ‘ti chiedo solo di fischiare come il Barça’. Era Florentino Perez che mi ha chiuso in uno stanzino per farmi pressioni, dicendomi che esigeva lo stesso trattamento riservato al Barcellona».