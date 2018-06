Lichtsteiner saluta i tifosi bianconeri: «Sarete sempre nel mio cuore» – FOTO

Stephan Lichtsteiner ha salutato ufficialmente il popolo bianconero tramite un messaggio su Facebook

Un futuro in Premier League che lo attende con un passato in bianconero difficile da dimenticare. Stephan Lichtsteiner, in scadenza di contratto, è giunto al suo ultimo giorno nel mondo-Juventus, quello in cui, in punta di piedi, entrò sette anni fa dopo l’esperienza positiva con la maglia della Lazio. Adesso, per lo svizzero è tempo di una nuova avventura in Inghilterra: l’Arsenal ha già ufficializzato il suo acquisto a parametro zero, lui ha salutato i suoi ex tifosi con un messaggio su Facebook:

«Cari Juventini

Oggi è il mio ultimo giorno ufficiale da juventino. Portare questa maglia negli ultimi 7 anni è stato un grandissimo onore, ogni singolo giorno! Vi auguro di continuare la vostra fantastica storia con tanti anni di grandissimi successi ed immense gioie. Grazie del vostro incredibile supporto, sarete sempre nel mio cuore.

Un abbraccio, Steph»