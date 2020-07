Liga, Tebas: «80 milioni per Lautaro? Mah. Il ritorno dei tifosi allo stadio sarà complicato»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizzato il momento del calcio spagnolo: queste le sue parole riportate da AS

CALCIOMERCATO – «Se nella stagione precedente sono girati 3.200 milioni di euro per i trasferimenti nel mercato dei cinque grandi campionati, credo che in questa occasione non supereremo i 700. Quando sento 80 milioni per Lautaro, dico mah. Si parla molto sui giornali ma il calcio tornerà a quello che è stato quando si troverà un vaccino. Ci vorrà, quindi, forse un altro anno. Entro tre stagioni, forse anche un po ‘meno, torneremo alla situazione in cui ci trovavamo, a condizione che si possa anche tornare a frequentare gli stadi con serenità. Se avessimo sospeso il campionato come in Francia, avremmo perso 1.000 milioni. Il nostro margine di profitto è molto elevato ma gran parte va ai giocatori o per ristrutturare gli stadi».

TIFOSI – «Dipende dalle comunità. Non una mia ossessione. Il ritorno sarà piuttosto complicato. E al massimo potremo concedere il 30% dello stadio. Sarà anche fastidioso perché se non si arriva entro cinque minuti entro l’orario per cui si è prenotati si perderà la priorità. Allo stadio si dovrà indossare la mascherina, non sarà possibile neanche consumare qualcosa al bar. E persino andare in bagno sarà più controllato».