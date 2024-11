Ligue 1: il Marsiglia torna a vincere lontano dal Velodrome, De Zerbi consolida il terzo posto

Ligue 1, i risultati della 12ª giornata: il Marsiglia lontano dal Velodrome torna a vincere: De Zerbi rimane al terzo posto

Il Marsiglia torna a vincere dopo il passo falso dell’ultima giornata in casa contro l’Auxerre. Lontano dal Velodrome la squadra di De Zerbi torna a vincere, battendo il Brest per 3-2 e rimangono al terzo posto della Ligue 1 in scia del PSG e del Monaco, vincenti entrambe ieri sera.

Partite di ieri

Monaco-Brest 3-2 (5’Akliouche, 24′ Golovin, 50′

Sima [B]; 90’+1′ Akliouche, 90’+6′ Ajorque [B])

PSG-Tolosa 3-0 (35′ Neves, 84′ Beraldo, 90’+1′ Vitinha)

Partite di oggi

Lens-Marsiglia 1-3 (49′ Rongier, 57′ Luis Henrique, 80′ Fulgini [L], 89′ Hojbjerg)

St-Étienne-Montpellier 1-0 (47′ Bouchouari)

Reims-Lione 1-1 (38′ Cherki, 55′ Diakité [R])