Ligue 1, i risultati della 19ª giornata: il Monaco vince e attende il PSG questa sera; clamoroso ko del Lille con lo Strasburgo

Il Monaco vince e si riprende il terzo posto in Ligue 1 dietro al Marsiglia, che scenderà in campo domani sera nel derby contro il Nizza, e il PSG, che sta giocando adesso contro il Reims. Un terzo posto recuperato anche grazie allo Strasburgo, che in casa ferma il Lille dopo essere passato in svantaggio all’inizio del primo tempo, ma che con i gol di Santos e Emegha ha trovato la rimonta.

Monaco-Rennes 3-2 (15′ Akliouche, 45’+1′ [R], 52′ Biereth, 56′ Golovin, 67′ Gouiri [R])

Strasburgo-Lille 2-1 (8′ Sahraoui [L], 70′ Santos, 74′ Emegha)

PSG-Reims ore 21.05