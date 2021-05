Lilla: per il dopo Galtier spunta il nome di un tecnico italiano

Anche il Lilla guarda in Italia per trovare il sostituto di Galtier. Ecco l’allenatore su cui potrebbe puntare e le sue alternative

Neanche il tempo di festeggiare come si deve la vittoria della Ligue 1 e il Lilla ha comunicato la separazione dal tecnico Galtier, che rimane in lizza per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Gli allenatori italiani vanno molto di moda in questo periodo ed ecco allora che potrebbe tornare sulla scena anche Thiago Motta. L’ex mister del Genoa non allena da un paio di anni, ma non è l’unico nome. Sulla lista del Lilla c’è anche l’ez Lione e Borussia Dortmund Lucien Favre, nome molto appetibile. Si allontana invece Blanc, come riportato da Onze Mondial.