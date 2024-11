Lille Juve, i convocati di Thiago Motta: quattro assenze e un rientro! La decisione su Douglas Luiz: la lista completa

Lille Juve, i convocati del tecnico bianconero Thiago Motta: quattro assenze e un rientro! La decisione su Douglas Luiz: la lista

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha comunicato la lista completa dei convocati per il match di Champions League contro il Lille, in programma domani alle 21.00 al Pierre Mauroy. Ancora out Nico Gonzalez, alle prese con il recupero dall’infortunio, oltre ai lungodegenti Arek Milik e Gleison Bremer. Non a disposizione anche il difensore brasiliano Danilo, che deve scontare la squalifica dopo l’espulsione nell’ultima partita in Europa contro lo Stoccarda.