L’Inghilterra calcia a porta vuota per “scacciare” l’incubo rigori: lo svela Ramsdale

L’Inghilterra sta svolgendo esercitazioni senza portiere per superare il blocco dei rigori. Lo svela l’estremo difensore Ramsdale

PAROLE – «Può diventare un problema se li tirano contro i portieri, perché poi noi cominciamo a sapere come li calciano. E se sai che sette volte su dieci un compagno lo tira da un lato, ti muovi prima e cominci a parargliene parecchi, il che può preoccuparlo non poco. Chiunque può tirare un calcio di rigore. Il problema è che in allenamento purtroppo non possiamo ricreare la stessa pressione che c’è in partita».