Lione Juventus: le difficoltà di Alex Sandro e Danilo

Alex Sandro e Danilo hanno sofferto molto in Lione-Juventus. I bianconeri hanno faticato nel coprire l’ampiezza

Oltre alla sterilità del possesso, la Juventus ha avuto tante difficoltà nel coprire il campo in fase difensiva. Troppe situazioni di palla scoperta, con il Lione che ha impostato con grande facilità e allargato bene il gioco.

Quando poi i francesi attaccavano in fascia, i bianconeri erano sempre con un tempo di ritardo nel pressing. Le combinazioni laterali dei francesi hanno messo in crisi la Juventus, con Alex Sandro e Danilo attaccati dall’uomo che si infilava alle loro spalle. Un esempio nella slide sopra, in cui la Juve scala male.