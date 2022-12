Liverpool, Gakpo si presenta: «Il mio obiettivo è quello di vincere tutto»

Cody Gakpo, neo attaccante del Liverpool, si è presentato ai microfoni ufficiali del club inglese. Le sue dichiarazioni

Cody Gakpo, neo attaccante del Liverpool, si è presentato ai microfoni ufficiali del club inglese.

PAROLE – «Penso che questo sia un grande club, voglio mostrare quello che che sono in grado di fare per aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti come quelli raggiunti in passato. Qui ci sono grandi giocatori e posso imparare tanto da loro. Non vedo l’ora di giocare ad Anfield, ho sentite tante belle cose sullo stadio e sull’atmosfera. Il mio obiettivo è quello di vincere tutto, voglio mostrare al mondo cosa possiamo fare di squadra e cosa posso fare io come giocatore. Personalmente voglio continuare a crescere e migliorare stagione dopo stagione. Sono davvero grato che tutti mi stiano dando un caloroso benvenuto e non vedo davvero l’ora di vedere tutti allo stadio e in giro per la città».