Liverpool, Klopp esulta: «Ci serviva una prestazione così» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria del Liverpool contro il Leicester – VIDEO

17 vittorie in 18 partite. I numeri del Liverpool in questa Premier League sono impressionanti. Dopo il poker rifilato al Leicester, i Reds sono volati a +13 dalla seconda in classifica, con una partita da recuperare. Jurgen Klopp in conferenza non può che essere soddisfatto.

«Non so se la partita contro il Leicester sia stata la migliore della stagione. Abbiamo giocato molto bene anche contro il City e contro l’Arsenal. Però era la prestazione che ci serviva»